Volkswagen в 2014 году может сократить производство в Калуге на 20%

Немецкий автоконцерн Volkswagen сократит на 30 тысяч автомобилей производство на заводе в Калужской области из-за ослабления рубля и снижения покупательной способности. Как сообщает немецкий журнал Automobilwoche, Volkswagen наметил снизить производство до 120 тысяч автомобилей в этом году по сравнению с 150 тысячами запланированных первоначально.

Представитель Volkswagen отказался комментировать показатели, названные журналом, но подтвердил, что компания временно сократит объемы производства в Калужской области в связи с экономической ситуацией в России. «Тем не менее Volkswagen Group сохраняет высокий интерес к российскому рынку и последовательно выполняет инвестиционную программу в России», сказал пресс-секретарь, отметив, что под Калугой в этом году открыто новое кузовное производство, а завод двигателей и новый склад запчастей в Подмосковье начнут работать в 2015 году.

В понедельник, 8 сентября, Volkswagen останавилт российский завод в Калуге на две недели «в связи с общей экономической ситуацией в России» и «в качестве корректирующей меры», пишет газета «Ведомости».

Калужский завод производит модели Volkswagen и Skoda. Мощность предприятия – более 225 тысяч автомобилей в год. Также VW выпускает автомобили по контракту на заводе «Группы ГАЗ» мощностью больше 130 тысяч машин в год. По итогам 2013 года Volkswagen Group выпустила в России 188 тысяч автомобилей (на 4,5% больше, чем годом ранее), из которых на калужском заводе было изготовлено более 150 тысяч автомобилей (на 14% меньше, чем годом ранее, по данным агентства «АВТОСТАТ»).