Nissan Juke в августе вошел в тройку бестселлеров марки в России

Российские дилеры Nissan в августе реализовали 11061 автомобиль – на 5% меньше, чем годом ранее. Как отмечают в компании, несмотря на снижение продаж, доля рынка Nissan растет по сравнению с прошлым годом и по итогам августа составила 6,4%. За восемь месяцев 2014 года реализация Nissan выросла на 18%, составив 102545 машин. Таким образом, Nissan является лидером продаж среди японских автомобильных брендов на российском рынке.

Бестселлером Nissan в августе стал седан Almera с показателем 3822 проданных машины, что в 2,8 раза превышает показатель годичной давности. Второе место занял новый Nissan Qashqai – его результат составил 2586 автомобилей. Замыкает «тройку» бестселлеров Nissan на этот раз кроссовер Juke, который был реализован в количестве 1544 единиц.