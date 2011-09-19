Новый Ford Focus вошел в «тройку» европейских бестселлеров

Новый Ford Focus по итогам августа вошел в «тройку» самых продаваемых моделей в Европе, обогнав прежнего бестселлера марки – компактный хэтчбек Fiesta. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, европейский авторынок в августе был чрезвычайно конкурентный: менее 1,5 тысяч машин разделяло Ford Focus, занявшего третье место, и Volkswagen Passat на седьмой строчке. Между тем, за пределами ТОР-10 европейских бестселлеров стоит отметить марку Jeep, показавшую по итогам восьми месяцев рост на 46,4% благодаря началу продаж в Италии внедорожников Wrangler и Compass через дилерскую сеть Fiat. Кроме того, в январе-августе значительно увеличил продажи в Европе Lexus (на 30,7%) – за счет выхода на рынок нового СТ200h, самой доступной модели Lexus.

По данным JATO Dynamics, в августе самой продаваемой моделью в Европе остается Volkswagen Golf, который показал рост продаж на 18,3% до 31434 единиц. Второе место сохраняет еще одна модель VW – Polo, чья реализация увеличилась на 3,4% и составила 21828 автомобилей. А вот на третье место вышел Ford Focus третьего поколения, обогнав, таким образом, прежнего бестселлера марки – компактный хэтчбек Fiesta. Новый Focus в прошлом месяце разошелся в количестве 17859 штук (+40,2%), а «младшая» Fiesta показала чуть меньший результат – 17521 проданный автомобиль (+4,6%). Замыкает «пятерку» лидеров на этот раз Opel/Vauxhall Corsa, чья реализация выросла на 10,3% до 16588 машин. В ТОР-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Opel/Vauxhall Astra (16458 шт., +31%), Volkswagen Passat (16416 шт., +89,2%), Renault Clio (15372 шт., -1,1%), Renault Megane (13022 шт., +2,6%) и Peugeot 207 (12770 шт., -11,9%).