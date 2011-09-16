На 11–ой Международной специализированной выставке КомТранс – 2011 компания Continental представила грузовые шины второго поколения. Основой инновационной шине служит легкий и прочный каркас с технологией Airkeep, позволяющей сохранить давление в шине и защитить ее от эрозии. Оптимизированный профиль каркаса и усиленный стальной корд в бортовом кольце позволяют добиться максимальной грузоподъемности и прочности шины. Четырехслойный стальной корд треугольной формы придает шине легкость и прочность, а также оптимальное распределение веса. Помимо нового каркаса в шинах второго поколения применяется инновационная резиновая смесь, оптимальный рисунок протектора, высота которого на 1.5 мм выше, чем в предыдущей модели. Благодаря примененным технологиям шины демонстрируют повышенную ходимость, высокую топливную экономичность и хорошие рабочие характеристики.



Из линейки шин второго поколения наиболее востребованы на российском рынке грузовые шины регионального сегмента, а именно HSR2, HDR2, HD HYBRID, HTR2. Особого внимания заслуживает шина HD HYBRID для ведущей оси, которая объединяет в себе 2 мира, а именно перевозки по региональным дорогам и по автомагистралям. Благодаря рисунку протектора с 3D ламелями и специальной резиновой смеси она демонстрирует прекрасное сцепление на региональных дорогах и высокую топливную экономичность на автомагистралях.