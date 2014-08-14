Skoda представит на Московском автосалоне новый Octavia Scout и концепт Skoda VisionC

Компания Skoda в рамках Московского международного автосалона представит новый универсал Octavia Scout, а также концепт пятидверного купе «Skoda VisionC», демонстрирующий новый виток развития дизайна чешской марки.

Дорожный просвет новой Skoda Octavia Scout в сравнении с обычной Octavia был увеличен на 16 мм и составляет 171 мм. Автомобиль оснащен пакетом для плохих дорог с дополнительной защитой днища. В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые алюминиевые диски 225/50 R17. Оптимальную управляемость автомобиля обеспечивает современная технология полного привода на базе муфты Haldex пятого поколения.

Для российских клиентов универсал Skoda Octavia Scout будет доступен с бензиновым двигателем 1.8 TSI мощностью 180 л.с. с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Модель стала экономичнее на 20% по сравнению с предыдущей версией: расход топлива в смешанном цикле составляет всего 6,9 л/100 км, при этом уровень выбросов CO2 не превышает 158 г/км.



