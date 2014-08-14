Индийская Tata заинтересовалась выпуском автомобилей на «ТагАЗе»

Индийский автопроизводитель Tata заинтересовался возможностью выпуска автомобилей на «ТагАЗе». Об этом заявил вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань.

«В апреле китайский автопроизводитель Сhery выразил интерес к площадке «ТагАЗа». В настоящее время ведутся переговоры между компанией и Сбербанком. После завершения инвентаризации и оценки имущества планируется проведение открытых торгов и продажи имущества стратегическому инвестору. Интерес к предприятию проявляет также Tata Motors и еще одна компания», – заявил С.Горбань.

Как пишет Motor.ru, в 2006 году «ТагАЗ» уже планировал собирать автомобили Tata. Сторонами было подписано рамочное соглашение, однако до реализации проекта дело не дошло. На данный момент у Tata есть две глобальные модели – хэтчбек Bolt и седан Zest. Осенью эти автомобили поступят к дилерам в Индии, а затем выйдут на рынки других стран.

О возможности продажи активов Таганрогского завода компании Chery правительство Ростовской области сообщило в июне этого года. На торги имущество предприятия будет выставлено из-за банкротства «ТагАЗа». Его общая задолженность составляет около 5 млрд. рублей, но взыскать возможно только два миллиарда, так как многие дебиторы предприятия уже обанкротились.

Сейчас «ТагАЗ» входит в состав финансово-промышленной группы «Донинвест», которую приобрел продюсер музыкальной группы «Ласковый май» Андрей Разин. При этом он заявил, что финансировать завод не намерен из-за долгов предприятия.