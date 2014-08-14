«Нобель Автомотив Русиа» запустила производство в ОЭЗ «Тольятти»

Компания «Нобель Автомотив Русиа» первой из резидентов тольяттинской особой экономической зоны запустила свое производство. 12 августа, в день четырехлетия со дня выхода Постановления Правительства РФ о создании ОЭЗ «Тольятти», выпущена первая пробная партия продукции нового завода, которая включает в себя топливопроводы для автомобилей, стеклоомыватели, гибкие тросы, каркасы сидений, пружины для узлов двигателя.

Как сообщил врио губернатора Самарской области Николай Меркушкин, в этом году начнет работу еще один завод на территории особой экономической зоны – ООО «Эдша Тольятти». По его словам, большая же часть из 17 резидентов площадки планируют запуск своих производств в 2015 году.

Потребовалось двенадцать месяцев, чтобы построить завод «Нобель Автомотив Русиа»: компания получила статус резидента ОЭЗ в апреле прошлого года, а в июле приступила к работам на своем участке, который на тот момент представлял собой чистое поле. В настоящее время сотрудники «Нобель Автомотив Русиа» проверяют смонтированное оборудование, отрабатывают логистику, чтобы все было готово к планирующемуся в скором будущем официальному открытию предприятия. Ожидается, что после выхода производства на проектную мощность на предприятии будут трудиться около 400 человек. Сумма инвестиций в строительство завода на настоящий момент составляет около 10 млн. евро.

Компания является дочерним предприятием турецкой корпорации Orhan Holding A.Ş., специализирующейся на выпуске автокомпонентов. Действовавшее производство топливопроводов компании было перенесено в ОЭЗ с арендуемых площадей в Тольятти, где оно работало с 2011 года, а ассортимент продукции расширен.