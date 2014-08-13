АВТОВАЗ намерен занять 10% авторынка Белоруссии

АВТОВАЗ в 2015 году намерен увеличить свою долю на белорусском авторынке с нынешних 6% до 10%. Об этом заявил президент АВТОВАЗа Бу Инге Андерссон, отметив, что рынок Белоруссии чрезвычайно важен для АВТОВАЗа.

Говоря о перспективах сборки Lada в Белоруссии, Бу Андерссон сказал, что сегодняшние объемы продаж (800 автомобилей за первое полугодие 2014 года или 6% рынка) и объемы ближайшего будущего (10% рынка) не позволяют говорить об экономической целесообразности местной сборки. «Однако мы намерены плотнее работать с местными поставщиками. Если база местных поставщиков будет конкурентной, то следующей целью станет 20% рынка Белоруссии. С другой стороны, если правительство республики разместит у нас существенный заказ, и, при этом, поставит условием местную сборку, мы рассмотрим эту перспективу, но для начала мы должны такой заказ получить», – отметил глава АВТОВАЗа.

Президент АВТОВАЗа также заявил, что не боится конкуренции с другими марками на рынке Белоруссии. «В России мы ежедневно конкурируем с Renault, Nissan, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Kia. Здесь, в Белоруссии я отмечаю рост Geely и Toyota. Но я не вижу причин, по которым мы не можем с ними конкурировать. Мне бы хотелось иметь в Белоруссии бОльшую степень локализации Lada, чем у Geely или Toyota, или бОльшую базу поставщиков. Так что, начнем мы с 10% доли местного рынка», – сказал Бу Андерссон.