Каждый третий Great Wall в России продается в кредит

Китайский автопроизводитель Great Wall на сегодняшний день около 30-35% своих автомобилей продает в России в кредит. Об этом в интервью порталу MotorPage.ru рассказал глава представительства Great Wall Motors в России г-н Ван Пен, добавив, что собственная кредитная программа Great Wall Finance сейчас находится в стадии запуска, в которой примут участие сразу несколько ведущих банков.

По словам г-на Пена, в связи с появлением в России новых моделей и модификаций автомобилей Great Wall в компании ожидают изменений в структуре спроса. Уже с сентября россиянам доступен Hover H5 с автоматической коробкой передач и дизельным двигателем, а в начале 2012 года на российском рынке появится совершенно новая модель – кроссовер Great Wall Hover H6. Аналитики компании Great Wall прогнозируют дальнейший рост спроса к автомобилям класса SUV в России – с нынешних 24-25% до 27-28% к 2013 году. Между тем, в связи с появлением на автомобильном рынке России сразу нескольких суперпопулярных седанов класса «В+» стоит ожидать увеличения доли этого типа кузова, отметил г-н Пен.

По данным АЕБ, продажи Great Wall на российском рынке за восемь месяцев 2011 года выросли почти вдвое и составили 3645 автомобилей (+98%). При этом более 80% из этого количества пришлись на внедорожник Hover, который был реализован в количестве 2968 штук.