GM-АВТОВАЗ показал тизер концепта Chevrolet Niva нового поколения

GM-АВТОВАЗ на Московском международном автосалоне представит концепт Chevrolet Niva нового поколения.

Как отмечают в пресс-службе СП, современный стильный экстерьер и интерьер концепта дают представление о дизайне будущей Chevrolet Niva. Отдавая должное нынешнему поколению популярного внедорожника, в выставочной модели с помощью дополнительного оборудования подчеркивается исключительный внедорожный потенциал модели. Концепт оборудован большеразмерными колесами 235/70/R16 со специальной резиной all-terrain, защитой двигателя и переднего моста, шноркелем, рейлингами с прикрепленным на них запасным колесом, и дополнительной световой балкой.

«По стилистике новый автомобиль будет гораздо ближе к линейке Chevrolet. В то же время более брутальный внешний вид и характеристики автомобиля позволяют говорить о том, что это будет по-прежнему настоящая Niva!», – считает гендиректор GM-АВТОВАЗ Джеффри Гловер.

Появление Chevrolet Niva нового поколения ожидается в 2016 году. Как сообщалось ранее, автомобиль получит переднеприводную модификацию и версию с автоматической коробкой передач. Однако сначала СП будет производить новое поколение внедорожника только с постоянным полным приводом. Кроме того, на базе новой Chevrolet Niva может появиться несколько моделей, в том числе минивэн и пикап.