В Москве пройдет круглый стол по развитию рынка электромобилей

В Москве в рамках деловой программы ММАС-2014 28 августа 2014 года пройдет Круглый стол «Будет ли в России рынок электромобилей?», организованный деловой газетой «Ведомости».

Развитие электротранспорта уже давно стало модным и экологическим трендом в мировом масштабе, но далеко не все глобальные автопроизводители торопятся с началом поставок электромобилей в Россию. При этом они часто ссылаются на дефицит господдержки в этой сфере и неразвитость сервисной инфраструктуры. В свою очередь, инвесторы, развивающие сети заправок для электромобилей, ожидают увеличения их парка. Смогут ли договориться о расширении российского рынка автопроизводители и компании, развивающие сети зарядных станций?

Как сделать электромобиль массовым продуктом в нашей стране и что необходимо для появления зарядных станций в каждом российском регионе? Эти и другие вопросы обсудят на мероприятии газеты «Ведомости» представители государственной и региональной власти, производители электротранспорта и зарядной инфраструктуры.



