Стали известны цены Lada 4x4 с кондиционером

АВТОВАЗ готовится вывести на российский рынок новые комплектации Lada 4x4. По данным издания «АвтоСреда», у вазовского трехдверного внедорожника появится кондиционер. Причем речь идет не о версии Lada 4x4 Urban, а об обычной модели.

Трехдверная модификация Lada 4x4 с кондиционером будет доступна в двух комплектациях «люкс», отличающихся между собой лишь окраской – одна из них выполнена в цвете «металлик». Согласно собственной информации «АвтоСреды», Lada 4x4 с кондиционером и металлизированной окраской обойдется покупателям в 388500 рублей. Внедорожник с кондиционером и пастельной окраской будет стоить 385500 рублей. В обеих версиях, помимо новой опции, также имеются ШРУС, динамический виброгаситель, диагональная схема тормозов, гидроусилитель рулевого управления, 16-дюймовые штампованные диски колес. Информации о дате старта продаж Lada 4x4 с кондиционером пока нет.

Новая модификация Lada 4x4 Urban, представленная в июне вместе с «кроссоверами» Kalina и Largus, тоже получила кондиционер, но цена этой версии неизвестна.