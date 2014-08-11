Honda выпустит новый среднемоторный спорткар

Компания Honda дала «зеленый свет» серийному среднеразмерному спорткару со среднемоторной компоновкой. Планируется, что новинка получит название S2000, под которым продавался переднемоторный родстер, снятый с производства в 2009 году.

Как пишет Motor.ru, новый спорткар Honda S2000 займет место в модельном ряду японской марки между компактным родстером S660 и суперкаром NSX следующего поколения. Honda рассчитывает стать первым в мире автопроизводителем, в линейке которого будет сразу три спортивных модели со среднемоторной компоновкой.

Новый спорткар будет предлагаться исключительно с кузовом «купе». Его оснастят гибридной силовой установкой, в которой используют технологии, разработанные инженерами Honda совместно со специалистами команды Формулы-1 McLaren. В ее состав войдет бензиновая «турбочетверка», электромотор и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Суммарная отдача агрегатов составит около 370 л.с.

В роли ДВС выступит форсированный двухлитровый двигатель, который в 2015 году дебютирует на «заряженном» хэтчбеке Civic Type R следующего поколения. В хот-хэтче этот мотор будет выдавать 280 л.с. Предполагается, что новая Honda S2000 сможет набирать первую «сотню» за пять секунд, а его расход топлива в смешанном цикле составит не более 6 литров на 100 км пробега.

В основу S2000 ляжет легкая архитектура суперкара NSX следующего поколения с обширным применением алюминия и карбона, благодаря чему масса купе не превысит 1300 кг. Производство обоих моделей наладят в американском штате Огайо на новом предприятии, в которое Honda вложит 70 млн. долларов. Ожидается, что спорткупе появится в продаже ближе к концу 2017 года. Цены на новинку будут начинаться приблизительно от 70 тысяч долларов.