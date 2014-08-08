Флагманом Infiniti станет 700-сильный гибрид

Флагманской моделью Infiniti станет «купеобразный» седан, который будет конкурентом Porsche Panamera. Новинку оснастят гибридной силовой установкой суммарной мощностью около 700 л.с. В ее состав войдет V-образный шестицилиндровый мотор с турбонаддувом.

Как пишет Motor.ru, новинку построят на заднеприводной платформе Mercedes-Benz, а ряд дизайнерских элементов позаимствуют у концепт-кара Essence. По предварительным данным, будущий конкурент «Панамеры» будет называться Q80 или Q90 – с точным именем в Infiniti еще не определились. Дебют модели состоится в 2017-2018 году.

Помимо флагманской модели, в Infiniti собираются выпустить компактный хэтчбек гольф-класса Q30, который появится в 2015 году, а также небольшой кроссовер QX30. Появится и «заряженная» версия седана Q50 – Eau Rouge. Ежегодный объем выпуска этой модели, которую укомплектуют 560-сильным двигателем от Nissan GT-R, составит 500 экземпляров.

Также Infiniti готовит электрический седан и компактный кроссовер, который окажется перелицованной версией Nissan Juke. Модель будет именоваться ESQ и должна быть представлена до конца года в Китае.



