«Автокомпонент» и испанская Zanini создают СП в Нижегородской области | АВТОСТАТ

«Автокомпонент» и испанская Zanini создают СП в Нижегородской области

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Нижегородская группа компаний «Автокомпонент» сегодня подпишет соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с испанской фирмой Zanini по производству колесных колпаков и эмблем для автомобилей.

«Автокомпонент» активно ведет переговоры с международными компаниями, и привлекает иностранных инвесторов в Нижегородскую область, пишет агентство «НТА-Приволжье». Помимо основных заказчиков, ГАЗ и АВТОВАЗ, компания активно работает с европейскими компаниями – Renault, Volkswagen, Faurecia, Valeo и Lear.

Теги: автомобильные компоненты

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