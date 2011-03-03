«Автокомпонент» и испанская Zanini создают СП в Нижегородской области

Нижегородская группа компаний «Автокомпонент» сегодня подпишет соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с испанской фирмой Zanini по производству колесных колпаков и эмблем для автомобилей.

«Автокомпонент» активно ведет переговоры с международными компаниями, и привлекает иностранных инвесторов в Нижегородскую область, пишет агентство «НТА-Приволжье». Помимо основных заказчиков, ГАЗ и АВТОВАЗ, компания активно работает с европейскими компаниями – Renault, Volkswagen, Faurecia, Valeo и Lear.