В Москве пройдет «Всероссийский съезд банков-автопроизводителей-дилеров-страховых и лизинговых компаний» | АВТОСТАТ

В Москве пройдет «Всероссийский съезд банков-автопроизводителей-дилеров-страховых и лизинговых компаний»

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В Москве 26 августа 2014 года пройдет «Всероссийский съезд банков-автопроизводителей-дилеров-страховых и лизинговых компаний», организованный компанией BSF. Съезд пройдет в рамках 18-ой Международной выставки «MIMS powered by Automechanika Moscow 2014».

Как отмечают организаторы, уникальность форума заключается в его практической направленности и форматам «живого» общения: круглым столам, открытым дискуссиям. Все участники получат возможность поделиться своими планами, идеями, взглядами на ситуацию на рынке в целом. Среди участников мероприятия – представители автопроизводителей, автодилеров, страховых компаний, банков и лизинговых компаний.

Теги: авторынок россииобзор рынка автомобилейконференции

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