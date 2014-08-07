«ИжАвто» начнет выпуск автомобилей Nissan уже в этом месяце

Ижевский автозавод в 2014 году планирует выпустить 80 тысяч автомобилей, и уже в августе начнет сборку автомобилей Nissan. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Соловьев, добавив, что инвестиции в модернизацию предприятия в этом году составят 6 млрд. рублей. По его словам, в прошлом году в завод было вложено 3 млрд. рублей, объем производства составил 50 тысяч автомобилей.

И.о. главы Удмуртии сообщил, что сейчас у завода одна проблема – «нужно порядка 800 человек рабочих для того, чтобы работать в три смены». Он рассказал, что в Удмуртию приезжают беженцы с Украины, которых также приглашают работать на автозавод. Обсуждается вопрос о строительстве общежития, пишет агентство «Финмаркет».

Как сообщалось ранее, Ижевский автозавод, который 14 мая начал серийное производство лифтбека Lada Granta, с июня перешел на двухсменный режим работы. До конца года планируется произвести 47 тысяч автомобилей этой модели. По итогам I полугодия 2014 года предприятие выпустило 27537 автомобилей Lada Granta в кузовах «седан» и «лифтбек» – на 4,3% больше, чем годом ранее.

В августе будет запущена в производство первая модель Nissan в кузове «седан», а в 2015 году – вторая модель Nissan в кузове «хэтчбек» (январь) и Renault (май). Официально названия этих моделей еще не объявлены, однако по неофициальным данным речь идет о Nissan Sentra и Renault Logan нового поколения. Кроме того, в сентябре 2015 года на мощностях Ижевского автозавода должен начаться выпуск новой модели Lada Vesta в кузове «седан». Всего в 2015 году на Ижевском автозаводе планируется выпустить до 220 тысяч автомобилей Lada, Nissan и Renault.