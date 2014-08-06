«Заряженный» хэтчбек Lada Kalina Sport стартует на российском рынке

АВТОВАЗ начинает продажи «заряженного» хэтчбека Lada Kalina Sport, который с сегодняшнего дня доступен у российских дилеров Lada по цене от 487 тысяч рублей. Новинка расширила линейку спортивных автомобилей Lada, дополнив модель Lada Granta Sport. Как отмечают на АВТОВАЗе, спортивная линейка автомобилей Lada создается с учетом опыта участия фирменной команды Lada Sport в российских и международных гоночных сериях (Lada Granta Sport заняла второе место на аргентинском этапе Чемпионата Мира WTCC). Спортивный стиль Kalina Sport создан под руководством шеф-дизайнера АВТОВАЗа Стива Маттина.

Lada Kalina Sport оснащена 118-сильным 16-клапанным двигателем объемом 1.6 л, позволяющим достигать 100 км/ч за 9,5 секунд и развивать максимальную скорость 197 км/ч. Мотор получил обновленную систему впуска и выпуска, и оригинальные настройки. 5-ступенчатая механическая коробка передач со сближенными передачами и тросовым приводом улучшает разгонную динамику и четкость переключений. «Острое» рулевое управление, уменьшенный на 20 мм дорожный просвет вкупе с газонаполненными амортизаторами и 16-дюймовыми низкопрофильными колесами обеспечивают отточенную управляемость, повышая активную безопасность автомобиля.

На сегодня изготовлено около 100 автомобилей LADA Kalina Sport. Они отправлены в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Грозный, Пятигорск и другие города, где работают авторизованные дилеры Lada Sport.

«Мы выпускам новые продукты, реагируя на потребности и ожидания наших клиентов. В августе мы начали продавать Lada Kalina Sport. Осенью выйдет новая линейка автомобилей повышенной проходимости – Lada Kalina Cross, Lada Largus Cross и Lada 4x4 Urban. А совсем скоро на Московском автосалоне мы представим нашу новейшую разработку – Lada Vesta, и ее гоночную версию – Lada Vesta WTCC», – заявил президент АВТОВАЗа Бу Андерссон.