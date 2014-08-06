АВТОВАЗ распродает парк люксовых иномарок топ-менеджеров компании

Руководящий состав АВТОВАЗ пересел на автомобили собственного производства во главе с президентом компании Бу Андерссоном, который теперь пользуется моделью Lada Largus Cross. В связи с этим было решено продать парк иномарок, на которых ранее ездили топ-менеджеры российского автогиганта, сообщает издание «Колеса».

Шесть внедорожников Infiniti QX56 уже размещены на площадке автоцентра «Тольятти ВАЗ» с табличкой «продается». Стоимость машин будет объявлена в ближайшее время. Конечная дата продажи – 10 августа. Эти иномарки были приобретены для руководства компании при президенте Игоре Комарове в феврале прошлого года.