Спрос на автомобили петербургской сборки в I полугодии упал на 6%

За первые шесть месяцев 2014 года спрос на автомобили петербургской сборки в россии сократился на 6%, сообщило аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб» со ссылкой на собственное исследование.

Отрицательную динамику демонстрируют заводы GM и Toyota. Но если у японского концерна падение является символическим – всего 71 машина (минус 0,5%, до 16187 шт.), то у американского сокращение спроса составило 29% (до 30686 шт.), пишет агентство «ИТАР-ТАСС».

Продажи автомобилей, произведенных на заводе Nissan, увеличились на 6% (до 18965 шт.), а спрос на продукцию Hyundai вырос на 1% (до 102754 шт.).

Что касается завода Ford, который работает во Всеволожске Ленинградской области, то за полгода в целом по России падение продаж произведенных здесь автомобилей составило 54% (до 16992 шт.), подсчитали эксперты.

«Рост продаж продукции завода Nissan обусловлен обновлением модельного ряда на предприятии. Спрос на автомобили, выпущенные на Hyundai, пока стабилен, к тому же недавно здесь стал производиться новый Solaris, что должно обеспечить предприятию дальнейшую максимальную загрузку. Стабилен спрос и на Toyota Camry», – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. «Что касается GM и Ford, то заводы стали заложниками окончания жизненного цикла выпускаемых на них моделей, а также того, что сроки их обновлений сдвинуты на 2015 год», – добавил эксперт.