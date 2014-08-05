Российский авторынок усилит падение во втором полугодии

Российский рынок легковых автомобилей, который за первые шесть месяцев 2014 года сократился на 7%, по итогам года может упасть на 8-12%, прогнозирует PricewaterhouseCoopers в России. Согласно оптимистичному прогнозу, в 2014 году в России будет продано 2 млн. 390 тысяч легковых машин (-8%), базовый сценарий предполагает снижение на 12% до 2 млн. 300 тысяч автомобилей.

«Учитывая замедление темпов роста экономики России, ослабление курса рубля и, как следствие, повышение цен на автомобили и удорожание автокредитования в 2014 году, ожидается сокращение продаж в пределах от -12% до -8%», – заявил директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Сергей Литвиненко.

При этом, согласно прогнозу PwC в России, наибольшее падение по итогам 2014 года покажут импортные иномарки – на 15-20%. Реализация автомобилей отечественных марок снизится на 12-16%. А меньше всего сократятся продажи иномарок российского производства – на 3-5%.

По словам Сергея Литвиненко, в долгосрочной перспективе российский рынок ожидает умеренный рост. На уровень 2012 года в 2,8 млн. легковых автомобилей российский рынок, согласно оптимистичному прогнозу PwC в России, должен выйти в 2017 году, по базовому прогнозу – в 2020-м. К 2025 году продажи легковых машин в нашей стране могут достигнуть 3,1-3,5 млн. единиц.

Что касается производства легковых автомобилей в России, в 2014 году оно останется на уровне прошлого года – 1,9 млн. машин, прогнозирует PwC. Согласно базовому прогнозу, столько же автомобилей будет выпущено в России и в 2015 году. Однако оптимистичный сценарий предполагает увеличение объемов выпуска до 2 млн. легковых машин в 2015 году. К 2020 году российских автопром будет выпускать 2,5-2,9 млн. автомобилей, прогнозируют в PwC.