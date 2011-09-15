Hyundai обновила свой европейский бестселлер

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представила обновленный хэтчбек i30 на международном автосалоне во Франкфурте. Спроектированная и разработанная в европейском центре исследований и разработок Hyundai Motor в Рюссельхайме, новинка воплощает уникальный дизайнерский стиль Hyundai под названием «струящиеся линии» и на выбор может комплектоваться одним из четырех двигателей с шестью вариантами мощности. Этот автомобиль поступит в продажу в Европе в начале 2012 года в кузове хэтчбек с пятью дверьми. Новая модель будет выпускаться на заводе компании в Ношовице (Чехия).

В Европе обновленный хетчбэк i30 будет комплектоваться на выбор одним из трех бензиновых или трех дизельных двигателей мощностью от 90 до 135 л.с. Оба типа двигателей широко представлены в европейском C-сегменте, где на долю дизельных приходится 52% рынка, а бензиновых – 43%. По прогнозам Hyundai Motor, объемы продаж бензиновых и дизельных автомобилей i30 будут примерно на одном уровне. Использование модернизированного 1,6-литрового дизельного силового агрегата позволило сократить выброс CO2 до отметки ниже 100 г/км.

Продажи оригинальной модели i30 увеличивались каждый год, и с момента выпуска в 2007 году i30 разошелся в Европе тиражом в 360 тысяч единиц. Только за 2010 год было реализовано свыше 115 тысяч автомобилей i30, что стало абсолютным рекордом по продажам в Европе для отдельной модели Hyundai за один год. Эти показатели позволили ей занять шестое место в общем рейтинге автомобилей C-сегмента.