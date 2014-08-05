АВТОВАЗ в сентябре начнет выпуск обновленного седана Lada Granta

АВТОВАЗ в сентябре начнет производство обновленного седана Lada Granta, первые фотографии которого опубликованы французским блогом LADAinfo.

Как и ожидалось, новинка получила другой передний бампер, а также иные корпуса боковых зеркал и секции противотуманных фар. Они выполнены в стилистике аналогичных элементов лифтбека Granta, серийный выпуск которого стартовал на «ИжАвто» в мае. По информации издания «Автосреда», для обновленного седана будет доступен круиз-контроль и новый бортовой компьютер.

Осенью 2012 года Lada Granta уже подвергалась модернизации. В частности, модель обзавелась новой механической коробкой, в которой жесткие тяги заменили тросовым приводом японской фирмы Atsumitec. Трансмиссию испытывали специалисты компании «Рикардо» и инженеры альянса Renault-Nissan.

Дорестайлинговый седан Lada Granta предлагается с 1,6-литровыми бензиновыми моторами, отдача которых варьируется от 81 до 106 л.с. Трансмиссии – пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат». Цены на седан Lada Granta начинаются от 289 тысяч рублей. Стоимость версии Sport со 120-сильным двигателем составляет 482 тысячи рублей.