Honda прекращает выпуск гибрида Insight и электрокара Fit

Японский автопроизводитель Honda принял решение отказаться от производства двух моделей. В ближайшее время с конвейера будут сняты гибрид Insight и электромобиль Fit EV.

Как рассказал представитель американского подразделения Honda Сэйдж Мэри, производство Insight завершится уже в конце этого лета. Последний Fit EV, в свою очередь, сойдет с конвейера осенью 2014 года. По неофициальным данным, такое решение компания приняла из-за низкого спроса на автомобили, а также для того, чтобы освободить ресурсы для производства автомобилей разработанных на основе модернизированных гибридных трансмиссий. Кроме того, Honda готовится к серийному запуску водородного автомобиля, пишет AutoNews.ru.

Напомним, водородный автомобиль от Honda под названием FCEV был впервые представлен в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Серийное производство модели начнет в 2015 году.