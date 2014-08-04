Honda прекращает выпуск гибрида Insight и электрокара Fit | АВТОСТАТ

Honda прекращает выпуск гибрида Insight и электрокара Fit

0

honda_insight.jpg

Японский автопроизводитель Honda принял решение отказаться от производства двух моделей. В ближайшее время с конвейера будут сняты гибрид Insight и электромобиль Fit EV.

Как рассказал представитель американского подразделения Honda Сэйдж Мэри, производство Insight завершится уже в конце этого лета. Последний Fit EV, в свою очередь, сойдет с конвейера осенью 2014 года. По неофициальным данным, такое решение компания приняла из-за низкого спроса на автомобили, а также для того, чтобы освободить ресурсы для производства автомобилей разработанных на основе модернизированных гибридных трансмиссий. Кроме того, Honda готовится к серийному запуску водородного автомобиля, пишет AutoNews.ru.

Напомним, водородный автомобиль от Honda под названием FCEV был впервые представлен в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Серийное производство модели начнет в 2015 году.

Теги: производствоhonda

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

  • Результаты конкурса

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно