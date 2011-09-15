Toyota полностью восстановила производство автомобилей в США

Японский автоконцерн Toyota полностью восстановил работу на своих американских заводах, заявил вице-президент североамериканского подразделения Toyota Стив Сент-Анджело. В настоящее время выпуск машин, а также автокомпонентов на всех предприятиях в США ведется в том же объеме, что и до землетрясения, произошедшего в марте 2011 года на северо-востоке Японии.

В ближайшее время компания рассчитывает увеличить производство на американских заводах. В частности, в конце сентября предприятие в штате Алабама начнет выпускать четырехцилиндровые двигатели в дополнение к уже собираемым тут шести- и восьмицилиндровым моторам.

После природной катастрофы в марте 2011 года компания Toyota была вынуждена закрыть все свои заводы, работа на которых возобновилась только 18 апреля. Однако до июня предприятия выпускали только 30-50% от домартовского объема производства. Непосредственно в июне 2011 года Toyota собрала в Японии почти 250 тысяч машин, что составляет 84,1% от прошлогодних результатов. При этом в апреле этот показатель составил только 21,6%, а в мае – 70%, пишет Motor.Ru.

Кроме того, остановить работу были вынуждены и производители автокомплектующих для автомобилей Toyota, в результате чего на китайских и американских заводах возник дефицит запчастей.