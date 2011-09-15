Honda хочет построить завод в России

Японский автопроизводитель Honda намерен построить в России автозавод полного цикла, и сегодня компания представит в Минэкономразвития соответствующий проект. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, Honda хочет договориться о «промсборке» по старым правилам, как ранее это сделала Mazda.

«Если Honda предложит построить завод на Дальнем Востоке, то это станет дополнительным бонусом для получения старой промсборки», – говорит источник в правительстве. Он уточнил, что соглашение по старым правилам может быть подписано только по специальному поручению премьера. Пока параметры производства Honda еще не определены и будут обсуждаться, но вполне вероятно, что они сопоставимы с проектом Mazda, считают источники. В июне Дмитрий Левченков говорил, что Mazda построит на Дальнем Востоке предприятие полного цикла с локализацией по компонентам в 30% мощностью 25-50 тысяч автомобилей в год. Инвестиции в проект оставят около 80 млн. долларов, запуск завода намечен на вторую половину 2012 года.

Аналитики считают, что мощность предприятия Honda не превысит 35 тысяч автомобилей в год, но пока Honda не реализует в России и 20 тысяч машин в год. При этом, отмечают эксперты, чтобы проект был экономически эффективным, Honda придется добиваться льгот на железнодорожные перевозки автомобилей в центр России.