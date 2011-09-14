Renault хочет выпускать в России две модели LCV

Французский автопроизводитель Renault планирует в течение года определиться с площадкой для производства двух моделей легких коммерческих автомобилей в России, сообщил генеральный директор Renault в России Бруно Анселен. По его словам, Renault намерена производить в России две модели, одна из которых будет абсолютно новой, а вторая – из числа существующих (Kangoo, Trafic и Master).

Б.Анселен отметил, что Renault рассматривает несколько площадок для организации производства LCV в различных регионах, в том числе «ИжАвто». При этом он не исключил, что проект может быть реализован и в сотрудничестве с каким-либо партнером Renault. Кроме того, глава Renault в России сообщил, что Renault планирует собирать двигатели и коробки передач для своих бюджетных моделей на АВТОВАЗе, пишет агентство «Финмаркет».

Между тем, альянс Renault-Nissan продолжает переговоры по увеличению своей доли в АВТОВАЗ, несмотря на ухудшение макроэкономической ситуации в мире. Как сообщил агентству «Интерфакс» глава альянса Карлос Гон в кулуарах автосалона во Франкфурте, сделка вскоре должна быть закрыта. Комментируя вопрос о распределении долей в АВТОВАЗе между Renault и Nissan, он отметил, что вопрос обсуждается. К.Гон уточнил, что решение по сделке также зависит от российских акционеров АВТОВАЗа.