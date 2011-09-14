Производство легковых автомобилей в августе выросло на 47,4%

По данным «АСМ-Холдинга», за восемь месяцев нынешнего года с российских конвейеров сошло млн. 93,4 тысячи легковых автомобилей – это на 58,1% больше, чем за аналогичный период 2010 года. При этом рост производства автомобилей традиционных отечественных марок (+33,3% до 450,5 тысячи штук) оказался значительно ниже, чем у иномарок (+81,7% до 642,9 тысячи машин). В августе производство легковых автомобилей увеличилось на 47,4% и составило 145,2 тысячи машин, включая 60,1 тысяч автомобилей отечественных моделей и 85,1 тысяч иномарок.

АВТОВАЗ по итогам августа увеличил объемы выпуска на 9% до 47704 автомобиля. При этом в прошлом месяце с конвейера предприятия была снята Lada 2107, и теперь эта модель выпускается в России только на Ижевском автозаводе. Между тем, «ИжАвто» впервые после возобновления производства преодолел 10-тысячную планку, выпустив в прошлом месяце 10025 машин, из них 6077 «семерок», а также 1100 автомобилей Kia Sorento и Spectra.

На время летних корпоративных отпусков в августе приостанавливали свои конвейеры «Автофрамос», российские заводы «ПСМА Рус», GM-Auto и Toyota. Добавим также, что петербургский завод Hyundai 15 августа начал производство нового седана Kia Rio, разработанного специально для России, и перешел на трехсменный режим работы. Кроме того, в конце августа калужский завод Volkswagen вышел на полную мощность при работе в три смены.