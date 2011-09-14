Голландская DAF Trucks намерена открыть производство грузовиков в России

Голландский производитель грузовиков DAF рассматривает возможность организации производства в России, об этом рассказал газете «Ведомости» член правления компании Рон Бонсен, отметив, что DAF не собирается производить автомобили самостоятельно, а ищет российского партнера, который мог бы организовать сборку из импортных комплектующих.

По словам Бонсена, DAF ведет переговоры с разными предпринимателями из разных российских регионов, никаких окончательных решений не принято. Для российского рынка нужен завод мощностью 5-6 тысяч машин в год, считает Р.Бонсен. У российского рынка большие перспективы, считает топ-менеджер: за прошлый год DAF продала здесь 350 машин, за этот – уже 1350.

По словам участников рынка, организовать крупноузловую сборку тягачей и тяжелых грузовиков под силу любому крупному дилеру такой техники, это будет стоить 10-20 млн. евро.

Все производители грузовиков первого эшелона уже собирают или собираются производить автомобили в России: Scania, MAN, Volvo Trucks, Daimler. Сегмент тяжелых грузовиков, в котором работает DAF, во II квартале 2011 года в России вырос на 163%, была продана 5621 машина, свидетельствуют данные АЕБ.