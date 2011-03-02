«ИжАвто» возобновляет набор персонала

Ижевский автозавод возобновляет набор персонала под увеличение объемов производства и расширение модельного ряда. В январе-феврале 2011 года на работу принято 408 сотрудников, и на 1 марта среднесписочный состав персонала составляет 3028 человек.

«Прежде всего, мы стараемся возвратить всех тех специалистов, с которыми были вынуждены расстаться в 2009 году», – пояснил директор по персоналу и административным вопросам Мухамед Беков.

Как говорил ранее директор по производству «ИжАвто» Виктор Назаров, в нынешнем году численность персонала завода достигнет докризисного уровня. По его словам, «ИжАвто» должен принять в штат 2,8-3 тысячи сотрудников. До кризиса на «ИжАвто» трудились 6 тысяч человек, но, оказавшись в тяжелой финансовой ситуации, в мае 2009 года завод остановил конвейер и уведомил центр занятости о сокращении 2,4 тысяч работников.