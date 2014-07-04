Завод GM в Петербурге останавливает конвейер

Завод General Motors в Санкт-Петербурге уйдет на летние каникулы в этом году почти на месяц, сообщила агентству «ПРАЙМ» представитель ООО "Джи Эм Авто". Остановка конвейера станет уже третьей в этом году. Как и предыдущие, она связана с падением продаж на российском рынке.

"Традиционная летняя остановка производства на предприятии пройдет с 16 июля по 15 августа. Регулярное производство возобновится 18 августа. Во время летней остановки производства на заводе будут проведены работы по обслуживанию производственного оборудования", - сообщила представитель компании. Также она сказала, что "с июля 2014 года все пятницы для работников предприятия объявляются простоями до дальнейшего уведомления". "Простой оплачивается сотрудникам согласно законодательству РФ, такое изменение связано с текущей ситуацией на российском рынке", - уточнила собеседница агентства.

Ранее завод GM в Петербурге уже приостанавливал производство на две недели весной (в период между 24 февраля и 28 марта) в связи со снижающимися потребностями российского рынка. Конвейер был остановлен также с 9 по 20 июня, предприятие объявило эти дни выходными.

Завод работает на юге Петербурга с 2008 года, производит модели Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также собирает TrailBlazer. Проектная производственная мощность составляет 98 тыс автомобилей в год, к 2015 году GM планирует завершить расширение производственных мощностей до 230 тыс автомобилей. Завод работает в две смены, численность работников составляет около двух тысяч человек (вместе с офисными сотрудниками). Локализация производства в России, по планам компании, к 2018 году составит 60%.