«КАМАЗ» стал лучшим экспортером отрасли

Минпромторг России признал ОАО «КАМАЗ» лучшим экспортёром автомобилестроительной отрасли 2013 года.



По данным АА «АВТОСТАТ», КАМАЗ за 2013 год реализовал 5150 шт. автомобилей на сумму 8100465 тыс. руб. При этом 12,2% экспортной продукции реализовано в дальнем зарубежье и 87,8% – в странах СНГ. Основными рынками экспорта автомобилей «КАМАЗ» стали в прошедшем году Казахстан, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Литва, Туркмения, Афганистан, Беларусь, Алжир, Индия, Вьетнам, Армения, Венесуэла, Куба.



Победителей в 23 отраслях промышленности выбирали специалисты департамента внешнеэкономических отношений Минпромторга на основании представленных претендентами документов и методики расчёта, основанной на показателях консолидированных экспортных отчётов организаций. «КАМАЗ» уверенно, уже в 14-й раз, стал первым в отрасли «Автомобильная промышленность (моторные транспортные средства для перевозки грузов и моторные транспортные средства специального назначения)».



Награждение победителей состоится 10 июля в Екатеринбурге в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2014».