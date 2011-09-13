Hyundai видит новые возможности в период кризиса

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor рассчитывает, что его продажи в 2011 году превзойдут прогнозы на фоне европейского долгового кризиса и всемирной экономической неопределенности, которые создадут для Hyundai возможность нарастить долю на рынке за счет недорогих моделей.

Hyundai «с большой долей уверенности» ожидает продать по всему миру 4 млн. автомобилей в 2011 году против 3,9 миллиона машин, ожидавшихся ранее, рассказал агентству Reuters исполнительный вице-президент и глава подразделения по зарубежным продажам Hyundai Motor Уильям Ли.

«Кризис может стать возможностью для Hyundai. Кризис может внести изменения в динамику рынка, так как потребитель будет более требователен к соотношению цена-качество, – сказал Ли. – Экономический кризис может оказать некоторое воздействие на автомобильную промышленность. Но я уверен, что он не сильно повлияет на Hyundai».

На протяжении долгого времени Hyundai Motor рассматривался как производитель дешевых автомобилей, но в последние годы компания превратилась в серьезнейшего конкурента на авторынке, наращивая продажи и рыночную долю в условиях мирового финансового кризиса. За последние два года Hyundai добилась ежегодного роста продаж на уровне более 10% и смогла сделать это даже в 2009 году, когда глобальная индустрия пошла на спад из-за экономической рецессии.

По словам Ли, в 2012 году южнокорейский автопроизводитель ожидает замедления темпов роста объемов продаж в связи с исчерпанием мощностей. Между тем, расширять производственные мощности компания пока не планирует.

Ли надеется, что в Европе продажи смогут вырасти на 20% до 480 тысяч автомобилей в следующем году. Hyundai также рассчитывает на продолжение роста продаж в США и странах БРИК (Бразилии, России, Индии и Китае).

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», в августе мировые продажи Hyundai выросли на 5,1% до 307320 автомобилей. Из них в Южной Корее было реализовано 52322 машин (+4%), на экспортных рынках – 255998 (+5,3%). В России компания Hyundai Motor по итогам августа реализовала 12204 новых автомобиля, что на 62% превышает показатель годичной давности. При этом модель Solaris вышла на лидирующие позиции по объему продаж как в линейке Hyundai, так и на рынке иномарок в целом. В августе было реализовано 7589 единиц этой модели, а суммарный объем продаж с момента появления Hyundai Solaris на рынке в феврале 2011 года составляет 56899 автомобилей, что превышает показатели всех иностранных бестселлеров.