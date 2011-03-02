Fiat определится с планами на Россию к концу апреля

Итальянский автопроизводитель Fiat к концу апреля намерен огласить планы по развитию на российском рынке. Об этом Automotive News заявил исполнительный директор Fiat Серджио Маркионне, отметив, что компания рассматривает различные варианты, в том числе строительство собственного завода.

Как говорил ранее директор департамента особых экономических зон и проектного финансирования Минэкономразвития Дмитрий Левченков, Fiat рассматривает различные площадки для строительства мощностей «с нуля» – в частности, в Липецкой особой экономической зоне.

Напомним, Fiat, прервавший переговоры о создании совместного предприятия с Sollers, самостоятельно подписал с Минэкономразвития России меморандум о взаимопонимании, необходимый для получения таможенных льгот на ввоз комплектующих по новому режиму «промсборки». Fiat планирует выпускать в России 300 тысяч автомобилей в год в сегментах C и D, а также SUV и легкие коммерческие автомобили под брендами Fiat и Jeep. Таким образом, параметры заявки в общих чертах повторяют проект стоимостью 2,4 млрд. евро, который Fiat планировал реализовать вместе со своим бывшим партнером Sollers. Проект также предполагает дистрибуцию в России новых импортных автомобилей и обслуживание уже купленных машин. Сейчас дистрибуцией автомобилей Fiat занимается Sollers.

По словам источников, меморандум о «промсборке» – рамочное соглашение, и оно не помешает Fiat найти партнера. Ранее сообщалось, что итальянский концерн ведет переговоры о создании альянса с Таганрогским автозаводом, однако закончились они безрезультатно.