В России выпущен юбилейный 20-тысячный Ford Kuga

Сегодня с конвейера завода Ford Sollers в Елабуге сошел 20-тысячный смарт-кроссовер Ford Kuga. Как сообщает пресс-служба предприятия, юбилейным стал полноприводный автомобиль черного цвета, оснащенный бензиновым двигателем EcoBoost 1,6 л мощностью 182 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.



Напомним, что Ford Kuga выпускается в Елабуге по технологии полного цикла и доступен российским покупателям в четырех комплектациях – Trend, Trend Plus, Titanium и Titanium Plus – по цене от 949 000 рублей. Линейка двигателей этого смарт-кроссовера включает 1,6-литровые бензиновые двигатели EcoBoost мощностью 150 и 182 л.с., 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. и 2,0-литровый дизельный двигатель Duratorq TDCi мощностью 140 л.с. У покупателей есть также право выбрать передний или полный привод, механическую или автоматическую трансмиссию.



Кроме того, новый Ford Kuga предлагает целый ряд инновационных технологий, включая уникальные для сегмента SUV. В их числе: система открывания багажника «hands-free» (багажник можно открывать и закрывать без помощи рук, просто проведя ногой под задним бампером); система автоматического торможения Active City Stop (опция помогает водителю предотвратить столкновение на низких скоростях); новая интеллектуальная система полного привода (AWD), обеспечивающая отличную управляемость и проходимость; усовершенствованная система контроля тяги в поворотах, которая позволяет улучшить динамику и контроль в поворотах; система активной помощи при парковке (опция при помощи датчиков находит подходящее место для параллельной парковки, рассчитывает траекторию и выполняет рулевое управление).



В автомобиль также может быть встроена мультимедийная система Ford SYNC с голосовым управлением на русском языке, которая способна зачитывать входящие SMS-сообщения на русском языке, может управлять музыкой, а также совершать и принимать звонки при помощи простых голосовых команд.