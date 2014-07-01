Lifan вошел в список «500 самых дорогих брендов Китая»

Компания Lifan Industry уже в пятый раз вошла в список самых дорогих брендов Китая. Независимая консалтинговая компания World Brand Lab, специализирующаяся на исследованиях в области брендинга, на днях опубликовала список «500 самых дорогих брендов Китая 2014 года».



В этом году Lifan поднялась на 267-е место c капитализацией в 1,34 млрд. долларов. По сравнению с 2013 годом корпорация увеличила свои показатели на 170 млн. долларов. Успех во многом обусловлен перманентным усовершенствованием бизнес- процессов и развитием научно-исследовательской базы. Так, в мае 2014 года Lifan ввел в эксплуатацию испытательный центр Lifan R & D Center. Общие инвестиции в проект составили порядка 32 млн. долларов. Современное техническое оснащение НИОКР и штат высококвалифицированных специалистов делает этот научно-исследовательский центр одним из ведущих в автомобильной промышленности Китая.



В России Lifan Motors Rus на протяжении трех последних лет остается самым продаваемым автопроизводителем среди китайских автомобильных брендов, присутствующих на рынке. Компания реализует в нашей стране 5 своих моделей: Lifan, Breez, Smily, Solano, X60 и на протяжении последних лет демонстрирует здесь только положительную динамику продаж: 2007 г. - 300 шт., 2008 г. - 4755шт., 2009 г. – 2673 шт., 2010 г. – 7700 шт., 2011 г. – 17916 шт., 2012 г. – 20544 шт. , 2013 г. – 27467 шт.