Автопарк России прирастает за счет иномарок

Российский парк легковых автомобилей на 1 января 2014 года составлял 39,3 млн. единиц, то есть за 2013 год он увеличился на 6,5% (в количественном отношении – на 2,41 млн. шт.). В основном это произошло за счет иномарок. Всего парк иномарок в России по итогам 2013 года составил 20,4 млн. единиц транспорта, что составляет свыше половины от общего количества зарегистрированных легковых автомобилей.



В его структуре по происхождению брендов лидирующие позиции традиционно занимают легковые автомобили из Японии (в стране их насчитывается свыше 8 млн. единиц, им принадлежит не менее 40% парка иномарок). Следом идут европейские автомобили (около 6 млн. экземпляров, что соответствует примерно 30% парка). Замыкают тройку лидеров корейские бренды (чуть более 3 млн. штук, доля – 15%). Немного отстают от них американские марки – свыше 2,5 млн. единиц. Доля китайских марок по итогам 2013 года преодолела 2%-ный барьер (0,42 млн. шт.).



Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» недавно подготовило маркетинговый отчет «Структура и прогноз парка легковых автомобилей» до 2018 года включительно. В нем продажи по брендам учитываются, исходя из результатов деятельности производителей за предыдущие периоды, их активности на рынке и планов по дальнейшему развитию в РФ.

В целом, в течение ближайших нескольких лет эксперты ожидают прирост парка легковых автомобилей в интервале 3,5 – 4,5% ежегодно. По их расчетам, к концу нынешнего года количество легковых автомобилей в стране не просто преодолеет 40-миллионную отметку, но и достигнет 41,1 млн. единиц. Конечно, автомобильный парк может измениться в меньшую сторону в результате принятия тех или иных законов в стране. В качестве примера можно привести планируемый запрет на эксплуатацию старых автомобилей, дискуссии о котором идут не первый год.



Тем не менее, эксперты уверены, что тенденции изменения структуры парка в ближайшие годы останутся прежними: парк автомобилей отечественных марок будет убывать. В процессе естественного выбытия совсем уйдут из обращения такие легковые марки, как «ГАЗ», «ИЖ» и «Москвич». Парк вазовских автомобилей, вполне вероятно, тоже будет сокращаться, хоть и низкими темпами (в районе 0,5% ежегодно). В результате прирост автопарка в стране и дальше будет обеспечен за счет импортируемых и собираемых в России иномарок, и уже в 2016 году количество иномарок в стране преодолеет рубеж в 25 миллионов единиц.