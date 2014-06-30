Новый Chery A19 пришел на российский рынок

ЗАО «Чери Автомобили Рус» объявило о старте продаж в России первой модели линейки Ambition Line – седана Chery A19. Официальная российская премьера автомобиля пройдет в августе на Московском Международном автосалоне, но уже сегодня он доступен для заказа у всех официальных дилеров марки. Объявленная цена седана - от 420 тысяч рублей.



С моделью А19 Chery выходит в самый большой и насыщенный сегмент на российском рынке – седанов класса B+. Автомобиль прошел тестирование в различных погодных условиях (общая протяженность заездов составила более 2,6 млн км.) и в результате краш-тестов модель получила сертификат, позволяющий эксплуатацию в странах Европы.



A19 оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач и 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 109 л.с. Мотор, признававшийся в Китае «Двигателем года», отличается невысоким расходом топлива и хорошими динамическими характеристиками.



В базовой комплектации Chery A19 имеет две подушки безопасности, электростеклоподъемники, кондиционер, крепления детских сидений, соответствующие международному стандарту ISOFIX, аудиосистему с разъемом USB, антиблокировочную систему тормозов и систему распределения тормозных усилий. Более оснащенная комплектация Comfortable включает задние датчики парковки, литые диски, отделанный кожей салон и управление аудиосистемой на руле.



Проектировщики придали кокпиту спортивный дизайн, установили приборную панель с крупными радиусами тахометра и спидометра, датчиками запаса охлаждающей жидкости, бензина и индикатором его мгновенного расхода, а также цветной сенсорный экран с аудиосистемой. Цветовая гамма Chery A19 включает в себя как традиционные цвета – белый, черный, серый, серебристый, так и яркие, стильные – коричневый и алый.



«Сочетание высокого качества и выгодной стоимости позволило Chery A19 всего за несколько месяцев занять на китайском рынке лидирующие позиции. Я уверен, что у этой модели есть все предпосылки, чтобы войти в число самых популярных автомобилей в России», - амбициозно заявил генеральный директор ЗАО «Чери Автомобили Рус» Геннадий Павлов.