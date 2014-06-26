«КАМАЗ» заключил соглашение с Ингушетией

ОАО «КАМАЗ» и Ингушетия подписали соглашение о сотрудничестве по расширению использования газомоторного топлива, сообщает kazanfirst.ru.

Для Камского автозавода газовая тематика – одно из основных направлений бизнеса. «КАМАЗ» освоил серийное производство более 30 моделей автомобилей, включая спецтехнику для городского хозяйства, и 5 моделей автобусов. Кроме того, ведётся работа по развитию сервисной сети по обслуживанию газомоторной техники: 24 сервисных центра уже готовы предоставлять такие услуги.

Объёмы продаж газомоторной техники «КАМАЗ» в 2012 году составили 260 единиц, в прошлом году – 600, планы на 2014 год – 1,4 тысячи единиц.