Рынок новых авто в Екатеринбурге упал на 21%

В январе-мае 2014 года в Екатеринбурге продано 31982 новых легковых и легких коммерческих автомобиля - на 15% или на 5519 машин меньше, чем за аналогичный период 2013 года. В мае по сравнению с АППГ рынок здесь сократился на 21% (реализован 6221 автомобиль).



В ТОП-10 по продажам мая лидирует LADA (ее продажи в мае упали на 14% по сравнению с АППГ, по итогам пяти месяцев – на 11%). Среди иномарочных брендов на первой строчке рейтинга - Nissan (продано 557 шт.), который, единственный в ТОП-10, показал положительную динамику. При этом самой популярной иномаркой в Екатеринбурге в мае стала Toyota (продано 627 шт.).



Что касается динамики продаж лидеров екатеринбургского рынка, самые большие потери в мае у Opel (-58% по сравнению c АППГ), далее идет VW (-38%), Chevrolet (-30%). По итогам пяти месяцев 2014 года: Opel (- 29% по сравнению с АППГ), Chevrolet (- 21%), Renault (-21%).



Несмотря на общее сокращение реализации автомобилей, тенденция к росту продаж премиум-брендов, прослеживается и в Екатеринбурге, как и в России в целом: население стремится вкладывать дешевеющую валюту в долгосрочные активы. За 5 месяцев нынешнего года увеличение продаж моделей премиум-класса в городе составило 7%.

Вся большая немецкая тройка, а также Lexus показали положительную динамику, в незначительном минусе находятся Land Rover, Volvo и Porsche, а Jaguar остался на прежних позициях. И только продажи Cadillac упали более, чем на 50%.



«Авторынок Екатеринбурга по итогам пяти месяцев откатился на уровень аналогичного периода 2011 года, - отмечает директор аналитического агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаил Чаплыгин. – На подобный результат влияет множество факторов. Например, потребитель по-прежнему не знает, будут ли введены меры господдержки продаж новых автомобилей, и откладывает покупку. Кроме того, сейчас в салонах города реализуются модели уже по новым ценам, которые выросли с начала года на 5-8%, что опять же не стимулирует жителей к покупке машин».



Доля Екатеринбурга по отношению к общероссийскому объему продаж автомобилей по итогам мая осталась на том же уровне, что и в апреле - 3,1%.