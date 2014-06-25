За автомобиль LADA Kalina Cross проголосовало 60 тысяч человек

В последнее время специалисты АВТОВАЗа внимательно прислушиваются к мнению потребителей. Общаются с ними в соцсетях, вносят изменения в конструкцию автомобиля и даже принимают решение о выпуске новых версий на основании «обратной связи».

«Когда мы спросили у людей, хотят ли они видеть LADA Kalina Cross, то в ответ пришло 60 тысяч анкет. Конечно, клиентам интересна новая комплектация. Получив от них подтверждение, мы приступили к проектированию, - рассказал директор проекта LADA Granta и LADA Kalina Олег Груненков в интервью. - Машина получит увеличенный дорожный просвет и пластиковый обвес кузова. По геометрической проходимости такой автомобиль не будет уступать многим зарубежным кроссоверам! Да и для города такой вариант неплох, с учетом бордюров, рельс и не всегда хороших дорог».

Первый кроссовер АВТОВАЗа LADA Kalina Cross – универсал повышенной проходимости, который отлично чувствует себя и в городе, и на загородных маршрутах – будет представлен 26 июня на общем собрании акционеров ОАО «АВТОВАЗ».

Фото - с сайта «За рулем».