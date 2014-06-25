Радиатор LUZAR специально для «Автофрамоса»

Автомобили с двигателем на «тяжелом» топливе становятся все более популярными в России. Общеизвестными преимуществами автомобилей с такими двигателями являются топливная экономичность и большой крутящий момент. Второе качество как нельзя лучше соответствует потребностям владельцев внедорожников (кроссоверов), среди которых особое место занимает Renault Duster с двигателем 1.5dCi, сообщает журнал «Кузов».

Специально для поставок на конвейер московского «Автофрамоса», где собирают автомобили Renault Duster, компания LUZAR наладила выпуск радиатора охлаждения для модификаций с двигателем 1.5dCi. Радиатор также доступен и для частных клиентов. Особенностями изделия являются трубчато-ленточная несборная (паяная) алюминиевая конструкция (технология «Ноколок») и охлаждающая сердцевина увеличенной толщины (26мм).



Полный список производителей компонентов для легковых автомобилей в России можно найти в отчете «Производители автомобильных компонентов в России для легковых автомобилей».

По материалам журнала «Кузов», фото с сайта журнала.