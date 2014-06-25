Завтра пройдет годовое собрание акционеров ОАО «АВТОВАЗ»

Завтра в Тольятти состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «АВТОВАЗ». Совет директоров ОАО «АВТОВАЗ» известил, что в повестку дня включены следующие вопросы: утверждение устава ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции; утверждение положения о совете директоров ОАО «АВТОВАЗ»; уверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ»; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ» (отчета о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ»); утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года; избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ»; избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ»; утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ; об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность; об одобрении сделок, совершаемых обществом в его обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность; о страховании ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления).

Кроме того, как ранее сообщалось, 26 июня на общем собрании акционеров компании будет представлен первый кроссовер АВТОВАЗа LADA Kalina Cross – универсал повышенной проходимости.