LADA Priora обновится в течение года

АВТОВАЗ разработал программу улучшения LADA Priora в связи с продлением выпуска этого семейства до 2018 года. Уже в ближайшие 12 месяцев LADA Priora получит стилевые изменения, улучшенные настройки подвески и ряд новых опций. Согласно недавно внедрённой практике, АВТОВАЗ модернизирует автомобиль с учетом пожеланий своих дилеров и клиентов. На АВТОВАЗе 24 июня 2014 года прошла встреча: инженеры завода и сотрудники самарских и тольяттинских автосалонов обсудили варианты обновления LADA Priora, сообщает пресс-центр компании.

«У LADA Priora есть свои потребители, которые уважают этот автомобиль и не собираются от него отказываться. Для них мы и готовим программу обновления автомобиля, которая получила условное название Long Life. Сейчас мы формируем полный список изменений, и уточняем объемы производства на ближайшие 4 года», - рассказал директор проекта LADA Priora Николай Фофанов.

АВТОВАЗ планирует переработать переднюю часть автомобиля: бампер и светотехнику. В салоне будут применены новые обивочные материалы, руль получит кожаную отделку и электрообогрев. Управляемость LADA Priora выйдет на более высокий уровень, благодаря настройкам подвески как у лифтбека Granta в варианте «люкс». Будут установлены газонаполненные стойки, отрицательный угол развала задних колес, новые стабилизаторы и другое оборудование. Удобство управления подчеркнут изменения в тормозной системе: на LADA Priora появится вакуумный усилитель увеличенной размерности и новые колодки, доработанные с целью исключения скрипа. Улучшат впечатления от машины и такие нововведения, как дополнительная шумоизоляция и модернизированные механизмы дверей.



В ходе доработки LADA Priora планируется сохранить цену автомобилей на нынешнем уровне, и даже по возможности снизить ее при сохранении набора опций.