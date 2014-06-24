«Нынешний форум по локализации – крайне важен для отрасли»

Сегодня в Москве открылся второй международный форум «Локализация производства и поиск поставщиков в России», организованный российско-германской внешнеторговой Палатой при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, а также крупнейших западных компаний локализовавших свое производство в РФ. В рамках мероприятия также проходят экспертные круглые столы и дискуссионные сессии.

Сегодня и завтра перед участниками будут выступать эксперты в области размещения производства в РФ, у многих будет возможность провести двухсторонние переговоры при участии крупных иностранных инвесторов, таких как Volkswagen Group Rus, Robert Bosch, Schäffler, Mubea, Gildemeister, Lindab Buildings.



С утра участники форума уже прослушали доклады на тему «Государственные механизмы содействия малому бизнесу при вхождении в производственные цепочки крупных промышленных предприятий», «Применение антидемпинговых мер в Таможенном Союзе», «Локализация производства в России – новые возможности…». Свой опыт освоения новых производственных площадок в регионах передают представители немецких компаний-производителей - «Роберт Бош»(развивает производственную площадку в Самаре), «Мубеа Компоненты Подвески Русь» (Тольятти), «Фольксваген Груп Рус» (Калуга), «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» (Ульяновск), «МАН Трак энд Бас РУС» (Санкт-Петербург) и другие.

Завтра – второй день работы форума. В повестке дня – вопросы успешной логистики, субпоставки, страхование ответственности поставщика и многое другое.



«Мероприятие, которое проходит сегодня здесь, в Москве, крайне важно для отрасли, - комментирует событие один из гостей форума, эксперт в области российского авторынка, гендиректор АА «АВТОСТАТ» Сергей Целиков. - На многих автопредприятиях России уровень локализации до сих пор составляет всего 15 – 25%. При этом по отдельным моделям автомобилей в эти проценты входят только простейшие автокомпоненты. Зарубежных автопроизводителей не устраивает качество деталей, производимых в России, часто они сталкиваются с ограничениями по номенклатуре производимых автокомпонентов. Между тем именно уровень локализации производства может стать ключевым фактором прибыльности предприятия на российском рынке в непростых обстоятельствах 2014 года».



Эксперт напомнил, что в феврале 2011 года в России вступили в силу новые правила промышленной сборки, и в соответствии с ними автоконцерны, собирающие автомобили в России, обязаны довести уровень локализации своих производств до 75%, локализации комплектующих – до 60%.



Предприятия, не подписавшие новые правила промсборки, работают по своим графикам и планам, но условия рынка и для многих из них диктуют ускорение процесса локализации.