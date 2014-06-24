Datsun пришел в «Одноклассники» и «Фейсбук» | АВТОСТАТ

Datsun пришел в «Одноклассники» и «Фейсбук»

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Японский автомобильный бренд Datsun объявил об открытии в социальных сетях Odnoklassniki и Facebook своих официальных русскоязычных страниц. Как сообщает пресс-служба компании, поклонники бренда в России теперь с помощью социальных сетей могут 24 часа в сутки следить за жизнью Датсун, одними из первых узнавать подробности о новом седане DATSUN ON-DO и перспективных моделях бренда, обсуждать самые интересные новости и события. В дальнейшем компания планирует размещать на своих страничках информацию о дилерских центрах и услугах, о стоимости моделей Датсун для российского рынка, их спецификациях, устраивать различные конкурсы и опросы, публиковать официальные фото и видео материалы.

Помимо аккаунтов в социальных сетях Odnoklassniki и Facebook, у Datsun есть собственная официальная страница Вконтакте, а также аккаунт на видеохостинге Youtube.

Теги: datsun

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