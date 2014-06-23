General Motors в Санкт-Петербурге вернулся в работу

Российский завод General Motors в Санкт-Петербурге запускает сегодня, 23 июня, производство автомобилей, которое приостанавливалось с 9 по 20 июня в связи с выходными днями, сообщила представитель ООО "Джи Эм Авто". Приостановка была запланирована в производственном графике.
Позднее предприятие уйдет на традиционные "летние каникулы", даты и срок которых пока не сообщаются. Напомним, что весной завод GM в Петербурге уже останавливал конвейер на 14 дней, чтобы «привести в соответствие выпуск автомобилей и снижающиеся потребности российского рынка».
Для справки: Завод автоконцерна GM работает в России с 2008 года, производит модели Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также собирает TrailBlazer.
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