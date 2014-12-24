Банки массово поднимают ставки по автокредитам

На этой неделе сразу несколько крупных банков резко повысили ставки по автокредитам, другие и вовсе приостановили выдачу займов на покупку машины. Так банки отреагировали на рост ключевой ставки ЦБ до 17% годовых. В 2015 году и так прогнозируется снижение продаж новых автомобилей как минимум на 10%, а дорогие автокредиты могут обрушить продажи еще на 20%, опасаются эксперты.