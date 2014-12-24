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Материалы по теме: государственная программа льготного автокредитования (субсидирование государством процентной ставки по автокредиту). Постановления правительства, список банков-участников, статистика выдачи автокредитов, региональные данные по автокредитам, статьи и обзоры.
24 декабря 2014
На этой неделе сразу несколько крупных банков резко повысили ставки по автокредитам, другие и вовсе приостановили выдачу займов на покупку машины. Так банки отреагировали на рост ключевой ставки ЦБ до 17% годовых. В 2015 году и так прогнозируется снижение продаж новых автомобилей как минимум на 10%, а дорогие автокредиты могут обрушить продажи еще на 20%, опасаются эксперты.
16 декабря 2014
Банкиры оказались не готовы кредитовать резко возросший спрос граждан на автомобили на фоне их грядущего подорожания. По мнению участников рынка, ажиотажный спрос на автокредиты на фоне продолжающегося обвала рубля чреват недооценкой населением своих финансовых возможностей и резким ростом просрочки по таким ссудам в будущем. В результате пока еще дешевые авто уходят за наличные.
5 сентября 2014
«Сетелем Банк» и компания «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» заключили договор о сотрудничестве.
1 сентября 2014
С 1 сентября 2014 года KIA Motors Rus запускает новую кредитную программу GO! KIA Finance. В рамках программы можно приобрести бестселлеры линейки компании RIO, cee’d и Cerato с минимальными ежемесячными платежами.
7 августа 2014
Компания Geely с 1 августа запустила в России фирменную программу автокредитования Geely Finance, партнером которой выступил «Сетелем Банк», входящий в подразделение потребительского кредитования Группы BNP Paribas.
5 августа 2014
Компания KIA Motors Rus с 1 августа 2014 года запустила специальную акцию на KIA Sorento, в рамках которой внедорожник можно приобрести в кредит по беспрецедентно низкой процентной ставке – от 0,9%.
5 августа 2014
Марка Datsun запускает программу розничного финансирования Datsun Finance, созданную для кредитования покупателей новых автомобилей Datsun на специальных условиях и без скрытых комиссий.
4 августа 2014
«МС Банк Рус», который является кэптивным банком Mitsubishi Motors, объявил о полномасштабном запуске розничного автокредитования в России. Основное направление работы банка – кредитование на покупку автомобилей Mitsubishi во всех салонах официальных дилеров Mitsubishi Motors c предложением выгодных и доступных условий.
31 июля 2014
В рамках кредитной программы Drive Hyundai Finance, запущенной 3 февраля 2014 года совместно с «Сетелем Банком», на сегодняшний день компания «Хендэ Мотор СНГ» реализовала 2200 автомобилей Hyundai, 90% из которых составили Hyundai Solaris.
29 июля 2014
Правительство намерено оказать поддержку отечественному автопрому в 2014 году, не прибегая к возобновлению программы льготного кредитования. Помощь планируют оказать с помощью механизмов, не нарушающих нормы ВТО.