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Материалы по теме: государственная программа льготного автокредитования (субсидирование государством процентной ставки по автокредиту). Постановления правительства, список банков-участников, статистика выдачи автокредитов, региональные данные по автокредитам, статьи и обзоры.

 

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