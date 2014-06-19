На 8-ом году жизни Priora обзаведется "роботом"

«Приору» еще рано сбрасывать со счетов. Восьмой год на российском рынке для этой вазовской модели – не возраст. И хотя преемник автомобиля на конвейере уже назначен, после фейслифтинга и нескольких рестайлингов этот «бестселлер 2012 года» и сегодня продолжает составлять весомую конкуренцию многим иномаркам. По данным АEB, в течение последних пяти месяцев LADA Priora не только входит в ТОП-25 самых продаваемых на российском рынке моделей, но с завидной регулярностью занимала в этом рейтинге места исключительно в первой половине этого списка. Так, в январе она была на 10 месте (продано 3324 шт., в феврале – на 9 (4090 шт.), продажи марта подняли ее на 8-ую строчку (5547 шт.), в апреле она заняла 9-ую (5212 шт.).



В мае неожиданный рост продаж Nissan Qashqai оттеснил ее на 11-ую позицию рейтинга. Тем не менее, в этом месяце продано 3695 «Приор», и по объемам продаж в январе-мае в целом она уверенно держится на 8-ом месте, ее продажи за этот период составили около 22 тысяч автомобилей. Это, конечно, ниже, чем год назад, но на фоне общего снижения продаж легковых автомобилей на российском рынке и с учетом того, что восьмой год на рынке – результат неплохой.



Если обратиться к истории, то можно увидеть, что пик продаж пришелся на 2011 год: в 2007 году продано 57823 шт. «Приоры», в 2008 - 128175 шт., в 2009 -99473 шт., в 2010 году -125247 шт., в 2011 – 138697 шт., в 2012 – 125951 шт., в 2013 – 57683 шт. Такие данные приводятся в ежегодных справочниках «Автомобильный рынок России».



Напомним, что АВТОВАЗ начал производить автомобили LADA Priora в 2007 году, и в первый же день продаж россияне купили более тысячи «Приор». В феврале 2008 на конвейере была запущена ее модификация с кузовом хэтчбек». А потом «Приору» постоянно улучшали, вводя все новые и новые опции - боковые подушки безопасности, рулевое колесо нового дизайна, АБС нового поколения с расширением функциональных возможностей и пр. Позже фейслифтинг затронул салон и наружные формообразующие элементы (новая радиаторная решетка, изменение конфигурации бампера, боковые зеркала стали больше и пр.).



В 2013 году обновленная Priora получила слегка модернизированную внешность с новой оптикой, улучшенный салон, новые опции, модернизированные подвески. Также у автомобиля появился новый двигатель – 1,6 литра 105 л.с. В январе 2014 в автомобиле была внедрена опция - предпусковой подогреватель. Затем, уже весной, LADA Priora обзавелась новой улучшенной коробкой передач с тросовым механизмом переключения, при этом, видимо, учитывая ситуацию на рынке, цены на модель производитель оставил прежними (в июне автомобили с новыми коробками появились у дилеров). Сегодня очередь дошла до установки на «Приору» коробки-автомата – «приора» пошла по роботизированному пути: на существующую японского производства АМТ (механическая коробка передач с автоматическим сцеплением) поставят робот. В августе «Приора» стартует с АМТ, что призвано поддержать позиции модели на падающем рынке и продлить ей жизнь.