Volvo будет продавать в России автомобили китайской сборки

Компания Volvo вместе со своим китайским партнером Geely начнет производство некоторых моделей своих автомобилей на территории Китая и уже сейчас задумывается над возможностью последующего экспорта. По неофициальной информации, рынками сбыта станут Россия и США, пишет AutoNews.ru.

В конце 2015 года планируется наладить поставки на американский рынок удлиненных седанов Volvo S60L, а на российский – нового кроссовера XC90. Через несколько лет шведская компания хочет экспортировать около 10 000 Volvo S60L и несколько тысяч XC90. Выпуском новых автомобилей, которые позже будут продаваться на российском рынке, будет заниматься завод в городе Дацин, находящийся в северной части КНР.

На такие подобные меры Volvo хочет пойти, чтобы уменьшить валютные риски, так как курс юаня к доллару куда более стабилен, чем взаимоотношения доллара и евро. Отметим, что по итогам 2013 года шведский автомобильный производитель реализовал в США 62 тысячи автомобилей, а в России – 15 тысяч машин.